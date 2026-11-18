21 ноября пассажиров электропоезда № 6996 Новокузнецк — Чугунаш («Шерегеш‑экспресс») ждёт праздничная программа — её приурочили к официальному открытию зимнего сезона на курорте Шерегеш. Развлекательное мероприятие пройдёт прямо во время поездки.

В каждом вагоне выступят вокальные коллективы, а все желающие смогут принять участие в тематической викторине и получить памятные сувениры.

Ранее мы писали, что Олег Газманов призвал поучаствовать в челлендже на новую песню про Шерегеш. Полная программа «Шерегешфеста», где выступит артист, доступна по ссылке.