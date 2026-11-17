В районе села Ягуново упал самолёт Ан‑12 — все 17 человек, находившиеся на борту, погибли. По данным SHOT, экипаж до последнего старался увести горящий лайнер подальше от жилых домов.

Самолёт следовал по маршруту Новосибирск — Канск. Воздушное судно рухнуло в поле; обломки разбросаны в радиусе 500 метров. На борту не было опасных грузов, разрушений на земле нет.

Авиапроисшествие подтвердил губернатор Кемеровской области Илья Середюк — он выехал на место ЧП. Сейчас там работают пожарные, полиция и другие оперативные службы. Причины и обстоятельства крушения выясняются.

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