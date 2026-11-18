Энергетические напитки становятся серьёзным стрессом для сердца — об этом рассказал главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов. В составе энергетиков — целый комплекс стимулирующих веществ: кофеин, гуарана, таурин и сахар. Содержание кофеина в одной банке может варьироваться от 80 до 300 мг, тогда как безопасной дозой для взрослого человека считается не более 200 мг за один приём и не свыше 400 мг в сутки.

В группе риска — пациенты с гипертонией, аритмиями и другими заболеваниями сердца, а также те, кто регулярно употребляет и энергетики, и кофе. Опасны такие напитки и для внешне здоровых людей со скрытыми нарушениями ритма — например, с синдромом удлинённого QT. Риск возрастает, если пить энергетики перед тренировкой либо вместе с алкоголем. Кроме того, категорически не рекомендуется употреблять эти напитки детям и подросткам.

Специалист напомнил, что важно учитывать общее количество кофеина за день — он поступает не только из энергетиков, но и из кофе, чая, колы. При появлении боли в груди, обморока, учащённого или нерегулярного сердцебиения необходимо обратиться к врачу и обязательно сообщить ему об употреблении энергетиков. Если хочется чувствовать себя бодрее, лучше сделать ставку на полноценный отдых, сбалансированное питание и правильный питьевой режим.