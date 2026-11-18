В Кемеровской области накануне произошло крушение военно‑транспортного самолёта Ан‑12. По данным Министерства обороны РФ, которые приводит ТАСС, на борту вместе с экипажем находились 19 человек — все они погибли.

Предварительной причиной авиакатастрофы называют техническую неисправность.

kuzbass.aif.ru собирает все известные подробности в текстовой трансляции. Данные обновляются.

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