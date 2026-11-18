Под Кемеровом потерпел крушение военный самолёт Ан‑12, следовавший из Новосибирска в Канск. На борту находились 19 человек — все погибли. По данным Минобороны, предварительная причина катастрофы — техническая неисправность.

Лётчик первого класса на пенсии Виктор Иост назвал kuzbass.aif.ru вероятные сценарии трагедии. По его словам, к ЧП могла привести разгерметизация топливопровода — керосин попал на раскалённые части двигателя и воспламенился. Другой вариант — заклинивание турбинного подшипника, вызывающее резкий локальный перегрев и пожар.

Критическим фактором, по мнению эксперта, стал аэродинамический отказ: если система флюгирования винта не сработала, лопасти начали работать как тормозной диск. Это создало сильное лобовое сопротивление и мощный разворачивающий момент — самолёт резко накренился, потерял управляемость и рухнул примерно в пяти километрах от полосы.

Более подробно версию эксперта изложили в материале по ссылке.