Военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело по статье 351 УК РФ — за нарушение правил полётов или подготовки к ним, сообщил Следком России.
Основанием стало крушение самолёта Ан‑12 в районе села Ягуново накануне, 17 ноября 2026 года.
На борту воздушного судна находились члены экипажа и пассажиры — все погибли. Как ранее сообщали в Минобороны РФ, речь идёт о 19 человек. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
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