Военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело по статье 351 УК РФ — за нарушение правил полётов или подготовки к ним, сообщил Следком России.

Основанием стало крушение самолёта Ан‑12 в районе села Ягуново накануне, 17 ноября 2026 года.

На борту воздушного судна находились члены экипажа и пассажиры — все погибли. Как ранее сообщали в Минобороны РФ, речь идёт о 19 человек. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

kuzbass.aif.ru собирает все известные подробности в текстовой трансляции. Данные обновляются.

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