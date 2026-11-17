Губернатор Кузбасса Илья Середюк лично прибыл на место крушения самолёта Ан‑12 под селом Ягуново.

«Нахожусь на месте, где под Ягуново упал самолёт», — сообщил глава региона. Сейчас он координирует работу вместе с руководителями правоохранительных и следственных органов, а также главами Кемерова, Топкинского и Кемеровского районов.

Территория места ЧП оцеплена. Развёрнут оперативный штаб, где ведут работу специалисты: представители правоохранительных органов, спасательных служб Кузбасса и службы медицины катастроф.

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