В Красноярске силовики задержали 28‑летнего мужчину, который жестоко избил бывшую супругу в подъезде многоэтажки. Инцидент произошёл 15 ноября на улице Светлова, 42 и попал на камеру видеонаблюдения.

На записи видно, что мужчина нанёс женщине серию сильных ударов по лицу прямо в лифте. После этого он отодвинул в сторону коляску с маленьким ребёнком и скрылся, пишет «7 канал Красноярск».

Задержанный дал признательные показания в отделе полиции. По его словам, бывшая супруга якобы начала его оскорблять и унижать, после чего он не сдержался и нанёс более десяти ударов кулаком по лицу. Мужчина признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Оба участника конфликта — 28‑летние, пара находится в разводе. Пострадавшую направили на судебно‑медицинскую экспертизу для установления тяжести полученных травм. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. По факту нападения возбуждено уголовное дело о хулиганстве.