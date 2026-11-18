Бывший глава Ленинска‑Кузнецкого Евгений Никитин предстаёт перед судом по обвинению в мошенничестве в составе организованной преступной группы. Детали дела озвучили 18 ноября в суде Центрального района Кемерова, где решается вопрос о мере пресечения для экс‑чиновника.

По данным следствия, с 2023 по 2025 год Никитин, используя полномочия главы города, заключал госконтракты на ремонт дорог и систематически завышал стоимость работ. Средства, полученные в результате преступной схемы (порядка 31 млн рублей), выводились на счета фирмы, фактически подконтрольной обвиняемому. Следствие полагает, что Никитин не только участвовал в преступной схеме, но и создал, а затем возглавлял ОПГ.

Никитин покинул пост главы города в апреле текущего года — при этом, как выяснил NGS42.RU, увольнение оформили по собственному желанию, а не по статье. После отставки в доме Никитина и в фирме, которой он руководил до прихода в политику, прошли обыски. А недавно стало известно, что его семья продаёт в Ленинске-Кузнецком ресторан «Загреб» за 17 млн рублей.

Дополнено в 18:28: Евгению Никитину избрали домашний арест до 22 декабря.