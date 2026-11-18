Ведущий научный сотрудник Института солнечно‑земной физики СО РАН, доктор физико‑математических наук Сергей Язев рассказал irk.ru, находят ли астрономы планеты, где есть жизнь.

Увидеть планеты напрямую у далёких звёзд в телескопы крайне сложно, поэтому учёные определяют их наличие по косвенным признакам. На данный момент достоверно известно примерно о пяти тысячах экзопланет, ещё около пяти тысяч числятся в списке потенциальных кандидатов.

Эти небесные тела сильно отличаются от объектов Солнечной системы — и по размерам, и по структуре, и по характеру орбит. Среди них есть так называемые суперземли — планеты, схожие с Землёй, но превосходящие её по величине. В нашей планетной системе аналогов им нет.

При этом условия на таких планетах вряд ли подходят для жизни, привычной человеку. Где‑то отсутствует атмосфера, где‑то экстремальные температуры — либо невыносимая жара, либо сильный холод. Нередко ситуация меняется из‑за особенностей орбиты: приближаясь к звезде, планета может нагреваться до тысячи градусов, а при удалении остывать до −200 градусов.

Однако сам факт, что у большинства звёзд есть хотя бы одна планета, а зачастую и несколько, заставляет по‑новому взглянуть на вопрос уникальности Земли. Как отметил Сергей Язе, считать себя единственными обитателями Вселенной было бы излишне самонадеянно.