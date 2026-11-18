Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2027 году не планируется серьёзных изменений в проведении ЕГЭ и ОГЭ. Сохранится действующий порядок пересдачи, в ведомстве также считают нецелесообразным вводить подобную пересдачу для девятиклассников. Сроки подачи заявлений на участие в ЕГЭ продлевать не планируют: для качественной организации экзаменов необходимо выполнить значительный объём подготовительной работы.

Анзор Музаев развеял распространённый миф о том, что экзаменационные варианты ЕГЭ в разных регионах отличаются по уровню сложности. По его словам, которые цитирует vsluh.ru, все варианты формируются по единой спецификации, а их распределение по регионам происходит в автоматическом режиме — без участия человека.

Глава Рособрнадзора прокомментировал перспективы использования искусственного интеллекта при проверке экзаменационных работ. Сейчас первую часть с кратким ответом обрабатывает компьютер, после чего её дополнительно проверяет эксперт‑верификатор. В ведомстве не стремятся полностью перейти на автоматическую оценку, так как искусственный интеллект не способен адекватно оценивать задания с развёрнутым ответом.