Для десятиклассников Лицея № 4 Ленинска-Кузнецкого, обучающихся в Профклассе Фонда Мельниченко, состоялось торжественное посвящение в горняки.

Ребята, которые выбрали угольную отрасль направлением будущей профессии, после девяти лет обучения в школе перешли в профильный класс. В нём реализуется образовательный проект Профклассы.ФМ при поддержке СУЭК-Кузбасс. Он направлен на раннюю профориентацию школьников, помогает им осознанно выбрать инженерно-технический путь и получить расширенную подготовку по отдельным профильным предметам. Лицеисты углубленно изучают физику – основу будущей инженерной специальности.

Торжественная церемония посвящения, которая состоялась в оздоровительном комплексе «Горняк», ознаменовала начало большого и яркого пути к профессиональным вершинам и достижениям. Поздравить ребят с этим важным событием пришли почётные гости, в том числе начальник управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Мария Дюкова и заместитель директора по работе с персоналом и АХД СУЭК-Кузбасс Станислав Грачев. Он поделился опытом своего профессионального становления: как пришёл в Компанию молодым специалистом и неоднократно представлял её на главном отраслевом молодежном образовательном форуме «Горная школа». Станислав Владимирович пожелал ребятам уверенно идти выбранным путём, не пасовать перед трудностями и вырасти в настоящих профессионалов, которые будут развивать отрасль в будущем. Он также отметил, что Компания на всех этапах обучения готова принимать студентов на практику, оказывая необходимое содействие, и трудоустраивать после окончания учебных заведений.

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О карьерных перспективах в Компании рассказала руководитель Центра подготовки и развития персонала Яна Калиш. Она подчеркнула, что успешное обучение в Профклассах.ФМ даст выпускникам конкурентное преимущество при поступлении и возможность вернуться в Компанию, после получения специальности, уже в качестве молодых квалифицированных специалистов.

Напутственные и поздравительные речи приглашённых гостей сменились традиционной церемонией посвящения. Ребята произнесли клятву верности горняцкому делу, примерили настоящую каску шахтёра и прошли символический обряд нанесения на лицо угольной пыли. На память о зачислении учащимся вручили именные сертификаты и сувениры.

Продолжая знакомство с работой угольного предприятия, лицеисты впервые попробовали себя в решении инженерных и производственных задач. Специальный профориентационный маршрут подготовили преподаватели Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачёва. Перед ребятами выступил Евгений Дугинов, доцент кафедры физики: он рассказал о специфике отрасли, актуальных специальностях и возможностях их получения, а также презентовал горную лабораторию, которую горный институт разработал совместно с СУЭК-Кузбасс. Ребят разделили на команды, каждая из которых прошла пять локаций с практическими заданиями. На станции «Точность инженера» десятиклассники выполняли измерения штангенциркулем, на площадке «Почини пневматику» искали и устраняли неисправность в пневматической системе, а также осваивали правила оказания первой помощи, работали с маркшейдерским прибором – горным нивелиром, с помощью моделей спецтехники на пульте управления моделировали открытую добычу и перевозку грузов, пробуя себя в роли оператора экскаватора и водителя самосвала.

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После выполнения заданий на всех пяти локациях команды объединили полученные знания и навыки, чтобы решить главный кейс – укомплектовать импровизированную шахту необходимым оборудованием и персоналом: определить, какие специалисты нужны для организации работы предприятия, распределить роли и обосновать свой выбор. Задание помогло учащимся увидеть горное производство как единую систему, в которой результат зависит от слаженной работы инженеров, маркшейдеров, операторов техники, специалистов по безопасности и других профессионалов.

Важно отметить, что проект Профклассы.ФМ реализуется при поддержке СУЭК-Кузбасс с 2022 года. Обучение в них создаёт основу для успешного поступления на востребованные технические специальности в ссузы и вузы: так 67% выпускников предыдущих двух лет успешно поступили в опорные техникумы. В этом учебном году на территориях присутствия Компании, в городах Киселевск и Ленинск-Кузнецкий, на базе школ и лицея функционирует семь профессиональных классов с расширенным изучением математики, информатики, физики. Программа предполагает получение опыта практической деятельности в лабораториях опорных техникумов и приобретение первой рабочей профессии, а также участие в профориентационных мероприятиях, олимпиадах, профильных конкурсах, ознакомительных экскурсиях на предприятия Компании и в музей, встречи со специалистами и ветеранами отрасли.

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