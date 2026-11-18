Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Тяжинского района Кемеровской области назначен младший советник юстиции Ибрагим Тумгоев.

Профессиональный путь Ибрагима Ахметовича начался в органах Следственного комитета РФ — там он служил с 2007 по 2014 год. После этого работал в нотариальной палате.

В 2021 году Тумгоев пришёл на службу в прокуратуру Кузбасса: сначала занял должность помощника прокурора Яшкинского района. С 2023 по 2026 год он работал прокурором отдела прокуратуры Кемеровской области, а затем — заместителем Юргинского межрайонного прокурора.