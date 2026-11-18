Суд Заводского района Кемерова вынес обвинительный приговор директору «Подорожника». По данным прокуратуры и следкома региона, женщину признали виновной в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Как установил суд, с 1 февраля по 16 сентября 2026 года перед 212 сотрудниками образовалась задолженность 10,9 млн рублей. При этом у руководителя была реальная возможность своевременно выплачивать зарплату.

Следователи допросили около 200 работников и должностных лиц организации, изъяли интересующую следствие документацию и провели бухгалтерские экспертизы. Директор полностью признала вину, выразила раскаяние и пообещала возместить ущерб работникам. Суд назначил женщине штраф 340 тысяч рублей. Исковые требования потерпевших удовлетворены. На имущество осуждённой, стоимость которого превышает 12 млн рублей, наложен арест.