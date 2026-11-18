В Новокузнецке остаётся в неудовлетворительном состоянии подъезд к поликлинике № 2 больницы № 29, бассейну «Запсибовец» и спорткомплексу «Богатырь» (участок от улицы Тореза, 22ж до улицы Тореза, 22д). Власти города разъяснили причины отсутствия капитального ремонта, обратило внимание издание «СтальМедиа».

Так, указанный участок дороги не находится в муниципальной собственности, поэтому его не обслуживают по городским контрактам. Поскольку расположенные рядом учреждения подведомственны региональным властям, городская администрация дважды направляла ходатайства о капремонте в Минздрав и Минспорт Кузбасса.

В министерствах ответили, что провести полноценный ремонт не позволяет дефицит бюджета. В октябре Минздрав смог выполнить только ямочный ремонт на подъезде к поликлинике.

Чтобы поддерживать проезд в рабочем состоянии, администрация Заводского района ежегодно проводит отсыпку асфальтовым сколом в рамках социально‑экономического сотрудничества. Очередную подсыпку планируют провести в весенне‑летний период 2027 года.