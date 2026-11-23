Власти Кемерова наращивают темпы благоустройства городских парков и предлагают бизнесу участвовать в их развитии. Как рассказал NGS42.RU глава города Дмитрий Анисимов, в первую очередь новые аттракционы могут появиться в парке «Антошка».

Так, администрация берёт на себя благоустройство территории, а инвесторам предлагает размещать на выделенных площадках аттракционы — при условии, что они будут безопасными и сертифицированными. Бизнес будет платить аренду, а вырученные средства пойдут на обслуживание парка.

Мы писали, что «Антошка» выходит на финишную прямую первого этапа благоустройства. После завершения работ в парке власти намерены начать реконструкцию Комсомольского парка, а затем — парка «Кузбасский» в Ленинском районе. Параллельно ведётся работа по благоустройству «Парка Чудес»: сейчас власти проводят переговоры с оператором площадки.