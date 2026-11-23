Инструкторы по горным лыжам и сноуборду из Шерегеша обратились к губернатору Кузбасса Илье Середюку, чтобы решить вопрос своей работы. В новом сезоне 2026/2027 выросла цена со 190 до 260 тыс. рублей (изначально планировалась сумма 290 тыс. рублей), которую владелец большинства трасс «Каскад» требует с инструкторов за факт работы на горе. kuzbass.aif.ru выяснил, что очень многие в итоге испугались блокировок и начали платить.

В ответ на обращение представители Минтуризма региона сообщили, что накануне в Кемеровской области создали ассоциацию инструкторов Шерегеша, которая будет системно представлять интересы сообщества и формировать единые прозрачные правила работы. Ассоциация сможет обсуждать спорные вопросы и делиться предложениями, участвовать в совместной выработке регламентов курорта.

Напомним, на Форуме туристических территорий глава региона предложил создать федеральный реестр инструкторов с бесплатным доступом к работе на трассах по всей России. Пока, однако, идея не ушла дальше обсуждений.

Сам же «Каскад» обосновывает резкое поднятие ценника тем, что компания построила на вершине Зелёной новую канатную дорогу за 2,5 млрд рублей. Однако эти трассы не для новичков, где учить людей никто не будет. С октября представители компании не ответили на официальный запрос редакции, хотя точно его получили.