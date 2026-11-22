В Кемерово прибыла команда инженеров из Китая, которые устанавливают печи в строящемся крематории Кировского района. Как сообщил гендиректор объекта Кирилл Владимиров в беседе с NGS42.RU, запуск планируют провести до начала весны 2027 года. Объект должны были открыть ещё весной 2025 года.

В здании завершена чистовая отделка, подключены системы отопления и водоснабжения. Специалисты настраивают холодильные камеры для хранения тел. Также в отдельном здании монтируют многоступенчатую систему очистки. В оформлении не будет ритуальной атрибутики, поэтому от вывески на входе тоже решили отказаться. Сейчас осталось укомплектовать мебелью все помещения.

Ведётся набор персонала: требуются администраторы, врач для медпункта, церемониймейстер, технички, разнорабочие и операторы кремационной установки. Операторов обучат работе с печами представители китайской компании‑производителя.

В крематории будет свой танатопрактик — человек, который готовит тела перед прощанием. kuzbass.aif.ru узнавал о весьма необычной профессии с таким «дизайнером смерти», как она сама себя называет, Оксаной Томилиной.