Проблема вывоза угля из Кузбасса остаётся острой: железнодорожные перевозки на восток отличаются высокой стоимостью и длительными сроками. В поисках альтернатив звучат самые разные идеи.

Экономист Евгений Харлампенков проанализировал для kuzbass.aif.ru реалистичность речного варианта, заявленного на РЭН губернатором региона Ильей Середюком, и выявил серьёзные препятствия. По его словам, хотя ширина Томи (350–550 метров) позволяет судам маневрировать, глубины реки недостаточны для стабильной навигации: в районе Юрги они составляют 2,5 метра, а летом могут падать до 1 метра и ниже.

Ещё один критический фактор — сезонность судоходства. Томь скована льдом от 153 до 171 дня в году, а толщина льда местами достигает метра, в низовьях Оби — до 1,8 метра. Это делает перевозки возможными лишь часть года, а для круглогодичной работы потребовались бы речные ледоколы, которых в стране недостаточно.

Расчёты эксперта показывают низкую операционную эффективность маршрута. Путь груза до Сабетты займёт 8 суток, ещё 2 суток уйдёт на разгрузку, а обратная дорога против течения — 9 суток. В итоге полный оборот судна составит 19 суток. По мнению Харлампенкова, для обслуживания такого графика пришлось бы массово строить баржи — вплоть до полной загрузки судостроительных заводов до 2050 года.

Отдельно экономист проанализировал и морской путь, а также рассчитал примерную стоимость реализации этих проектов.