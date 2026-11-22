В Мариинском округе полностью снесло льдом деревянный временный мост, связывающий три деревни с «большой землёй». Речь идёт о жителях Таёжно-Михайловки, Туйлы и Таёжно-Александровки (все они находятся друг от друга в 10-25 км).

Добровольцы «Русской общины» в Кузбассе показали свежие кадры с места событий и пообщались с жителями. Одна из них рассказала, что теперь не сможет попасть к врачу.

«Это мост нам как воздух нужен. Мне надо 27 ноября быть в Кемерово, у меня проблема на глазах, ну вот как я могу туда попасть?» — говорит пенсионерка, которая осталась и без лекарств, которые обычно с пенсии покупает каждый месяц в Мариинске.

Жители переживают, что, как весной, останутся без связи с «цивилизацией» три месяца. Обещанные МЧС и полиция не дежурит у моста круглые сутки, аэробота селяне тоже не наблюдали.

В 2017 году этот единственный мост через реку Кию, связывавшим три села с районным центром, обрушился, но постоянного моста так и не построили. В причинах этого и народном негодовании разбирался kuzbass.aif.ru.