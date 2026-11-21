В Шерегеше заработала новая восьмиместная канатная дорога прогулочного типа «Центральная» — её запуск в секторе F спортивно‑туристического комплекса лично дал губернатор Кузбасса Илья Середюк. Теперь подъёмник будет доставлять гостей на вершину горы Зелёной и открывать доступ сразу к трём новым трассам общей протяжённостью 10 километров.

По словам главы региона, этот объект — один из ключевых для сектора F не только в нынешнем сезоне, но и на годы вперёд. Важный плюс в том, что воспользоваться канаткой смогут не только лыжники и сноубордисты, но и обычные туристы: подняться наверх, чтобы полюбоваться видами и прочувствовать атмосферу гор, теперь получится круглый год. Это очередной шаг к тому, чтобы Шерегеш стал по‑настоящему всесезонным курортом — и приносил пользу не только отдыхающим, но и местной экономике, создавая рабочие места и открывая возможности для малого и среднего бизнеса.

Верхняя станция канатной дороги связывает сектор F со склонами секторов A, B и E. Её специально спроектировали как всесезонную: летом она будет работать в прогулочном режиме — с панорамными видами и смотровыми площадками. Новые трассы помогут равномернее распределять поток гостей и снижать нагрузку на другие склоны, а значит, отдых станет комфортнее и безопаснее.

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