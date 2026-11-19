21 ноября в Шерегеше откроют новый горнолыжный сезон. Традиционная программа включает выступление хедлайнера, массовый спуск и праздничный салют — но в этом году мероприятия пройдут на новой площадке.

Заместитель министра туризма Анжела Ажищева напомнила о действующей программе лояльности для прописанных жителей Кузбасса от 14 лет: к старту сезона кешбэк от 20% до 30% предлагают 16 отелей, 9 подъёмников и 9 заведений общепита.

В сезоне 2026–2027 годов программа расширяет охват и добавляет новые категории льготников. В частности, для участников СВО предусмотрен автоматический кешбэк от 20% при посещении спортивно‑туристического комплекса «Шерегеш». Льгота доступна держателям карты «СВОи» платёжной системы «Мир» — без необходимости регистрироваться, подавать заявления или предоставлять справки. Условия аналогичны тем, что действуют для кузбассовцев.

Накануне старта сезона kuzbass.aif.ru узнал в областном министерстве туризма, какие новинки приготовил курорт для гостей.