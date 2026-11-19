В Кузбассе сформирован промышленный кластер «Кузбасский центр машиностроения», который объединил пять ведущих предприятий региона. Их совместная задача — наладить выпуск критически важной продукции для горнодобывающей отрасли и снизить зависимость от зарубежных поставок.

В состав кластера вошли ОАО «Анжеромаш», Новокузнецкий завод «Сибэлектро», компания «Б‑24», Кемеровский завод «ТоргИнвест» и новокузнецкое предприятие «Фаза». Уже сейчас участники совместно производят шахтные ленточные конвейеры, узкозахватные очистные комбайны и асинхронные взрывозащищённые электродвигатели.

Губернатор Илья Середюк отметил, что выстраивание единых технологических цепочек — от изготовления комплектующих до финальной доработки готовых агрегатов — позволяет оптимизировать логистику и повысить конкурентоспособность продукции. Кроме того, такая кооперация даёт региону шанс привлечь дополнительные федеральные ресурсы и обеспечить дальнейший рост машиностроительного сектора Кузбасса.

Участники кластера могут рассчитывать на меры господдержки. В частности, Фонд развития промышленности Кузбасса предлагает льготные займы по ставке от 3% до 7% годовых на закупку оборудования, запуск новых производств или освоение выпуска комплектующих. Также Минпромторг России компенсирует покупателям в промышленных кластерах часть расходов на приобретение стартовой партии продукции у поставщиков.