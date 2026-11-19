По данным Государственной инспекции труда Кузбасса (далее ГИТ), последние четыре года ситуация с зарплатными долгами в Кемеровской области не была стабильной — преимущественно из-за транспортных, угольных и строительных проблем.

Однако за два года число обратившихся в ГИТ по поводу невыплаты средств выросло дважды, сказано в ответе на запрос kuzbass.aif.ru, — с 1023 обращения в 2024 году до 2206 в 2026-м. Сумма погашенной задолженности тоже выросла с 221 до 508 млн рублей. Надзорные ведомства помогли вернуть деньги 14 209 кузбассовцам в 2026 году.

«Эти данные не означают нарастания кризиса: динамика отражает как появление новых нарушений, так и результативность контрольных мероприятий. Практика показывает, что при своевременном обращении работников большинство долгов удаётся погасить в рамках надзорных процедур», — говорит редакции руководитель ГИТ по Кузбассу Евгений Барабанщиков.