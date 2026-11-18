По данным губернатора Кузбасса Ильи Середюка, медики останутся работать на месте крушения самолёта Ан-12 под Ягуново вплоть до окончания всех следственных мероприятий для оказания помощи по запросу следственных органов. После падения в повышенную готовность привели все больницы и вертолёт медицины катастроф.

«На место происшествия прибыли глава города Кемерово, глава Кемеровского муниципального округа, где произошло происшествие. Наша задача – обеспечить комфортную работу сотрудников правоохранительных и следственных органов», — говорил накануне глава региона.

Минобороны России подтвердило гибель 19 человек на борту воздушного судна, возбуждено уголовное дело.

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