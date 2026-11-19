Губернатор Илья Середюк провёл совещание с заместителями и профильными министрами, посвящённое подготовке флагманских проектов развития экономики Кузбасса.

Одно из направлений — запуск угольных ТЭЦ с повышенной энергоэффективностью. Для проработки проекта создана рабочая группа, в которую вошли представители генерирующих компаний, заинтересованных в реализации инициативы.

Второе направление — развитие сети Центров обработки данных, тех самых ЦОДов в угольных карьерах Власти региона уже провели встречи с ведущими российскими IT‑компаниями, включая СБЕР, ТТК и Яндекс. В планах — обсудить сотрудничество с Ростелекомом, НСПК и VK. Проект получил поддержку Минцифры.

Эти направления взаимосвязаны, объясняет глава региона, так как ЦОДам требуется значительный объём электроэнергии, который смогут обеспечить новые ТЭЦ. Определены потенциальные площадки для размещения объектов.

Напомним, в октябре на Российской энергетической неделе Илья Середюк озвучил сценарии спасения кузбасского углепрома, среди которых как раз-таки Центры обработки данных. По его словам, власти и угольщики устали ждать улучшений и стали воспринимать кризисную ситуацию как новую реальность и искать решения, исходя из складывающихся обстоятельств. kuzbass.aif.ru рассказывает подробнее об идеях и о мнениях экспертов.