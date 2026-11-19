По данным официального представителя Ростехнадзора Андрея Виля, на угольных шахтах Кузбасса с 12 по 18 ноября вынесено шесть решений о временном запрете деятельности — это больше, чем на прошлой неделе.

Благодаря вмешательству инспекторов удалось предотвратить потенциальные аварии (в том числе связанные со взрывами пыле‑метановоздушной смеси) и сохранить жизнь и здоровье порядка 60 человек.

Приостановки коснулись шахт «Костромовская», «Листвяжная» (две приостановки), «Анжерская‑Южная» и «Чертинская‑Коксовая» (тут тоже две приостановки). Среди нарушений — превышение концентрации метана, пылевзрывоопасное состояние выработок, несоблюдение проектной документации и требований промышленной безопасности. По ряду случаев материалы переданы в суд.