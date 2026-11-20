ЕВРАЗ ЗСМК реализует проект по установке современных остановочных павильонов в Кузбассе — на эти цели комбинат направляет свыше 60 млн рублей.

Уже обновлены две автобусные остановки — в Новокузнецке и Шерегеше, а также восемь трамвайных остановок в Заводском районе Новокузнецка. Павильоны выполнены из прочного поликарбоната: они надёжно защищают пассажиров от осадков и ветра, а продуманная инфраструктура делает ожидание транспорта комфортным даже в мороз. Автобусные остановки оборудованы светодиодным освещением с датчиками «день‑ночь» и потолочными инфракрасными обогревателями — все устройства влагозащищённые и безопасны в эксплуатации.

В скором времени появятся ещё два новых павильона — их смонтируют на шоссе Космическое (остановка АТУ). Всего в южной части Кузбасса в рамках проекта установят 32 новых остановочных павильона.

«Мы заботимся о комфорте наших сотрудников и всех горожан. В следующем году новые остановочные павильоны также появятся в Центральном районе Новокузнецка: в том числе, на площади Побед, где собирается большое количество пассажиров общественного транспорта», — отметил начальник административно‑хозяйственного управления комбината Олег Губарь.