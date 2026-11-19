Жители Кузбасса продолжают возмущаться выросшими ценами на коммунальные тарифы с 1 октября 2026 года. Люди не понимают, почему коммуналка в том же Иркутске дешевле.

В РЭК Кузбасса пояснили, что в Иркутской области работают сразу несколько крупных ГЭС — Братская, Усть‑Илимская и Иркутская. Для выработки энергии они используют воду, а она бесплатна и возобновляется. Поэтому каждый киловатт‑час получается намного дешевле, чем на станциях, которые работают на топливе.

По данным ведомства, среди 10 регионов Сибирского федерального округа Иркутск занимает 10‑е место по величине тарифов для населения — то есть у него самые низкие цены в округе. В Кузбассе тарифы чуть выше: регион находится на 6‑м месте в СФО. В Москве, например, тариф для жилья с электроплитой или электроотоплением с 1 октября составляет 8,46 руб./кВт·ч.

Какие цифры должны были увидеть кузбассовцы в квитанциях уже в ноябре, разбирался kuzbass.aif.ru.