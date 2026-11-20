Сегодня, 20 ноября, ровно три года со дня смерти «народного губернатора» Кузбасса Амана Тулеева. Он был главой Кемеровской области с 1997 по 2018 годы.

За это время Тулеев добился роста добычи угля со 160 до 227 млн тонн в год, закрыл опасные и нерентабельные шахты, а в 2010 году запустил в Кузбассе первое в России извлечение метана из угольных пластов.

Валовой региональный продукт вырос почти в 19 раз, уровень безработицы снизился более чем вдвое, увеличились инвестиции в основной капитал. Тулеев внедрил льготы и выплаты для ветеранов, инвалидов, многодетных семей, студентов и школьников. По большей части благодаря ему россияне массово узнали про Шерегеш.

Тулеева называли ярким политиком, часто за неординарные поступки. kuzbass.aif.ru собрал топ-10 начинаний кузбасского экс-губернатора — нестандартных, странных и даже эпатажных. В последние годы он жил вдвоём с супругой в частном доме под Кемеровом.

Также за два десятка лет, которые он правил регионом, его фамилия стала брендом. Название «тулеевские» носили пенсии, стипендии, пятницы и даже картошка. kuzbass.aif.ru предлагает пополнить список тулеевского его жизненными мудростями.