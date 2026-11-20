Следственный комитет по Кузбассу сообщил NGS42.RU, что расследование уголовного дела в отношении бывшего директора кемеровского стадиона «Химик» Дмитрия Яковлева приостановлено на неопределённый срок.

Яковлев, задержанный в марте по подозрению в коррупции, находился под домашним арестом. Как подтвердили в ведомстве, мужчина заключил контракт с Вооружёнными Силами России. Изначально в деле фигурировали два человека. В отношении второго фигуранта расследование продолжается, однако сведения о его ходе не разглашают.

Дмитрий Яковлев руководил стадионом с 2021 года. В ходе обыска, проведённого сотрудниками УФСБ и Росгвардии, у него обнаружили 400 тысяч рублей. По предъявленному обвинению ему грозило до 10 лет лишения свободы. Ранее Яковлев неоднократно размещал в соцсетях видеоролики в поддержку спецоперации и её участников, заметили журналисты.