Минугля Кузбасса предоставил свежие цифры по отгрузке и переработке топлива в регионе. Так, в сентябре на предприятиях региона — включая обогатительные и дробильно‑сортировочные установки — переработали 11,2 млн тонн угля. Это 74,5% от объёма добычи, но на 9,7% меньше, чем в сентябре 2025 года.

В октябре отгрузка угля по всем направлениям составила 14,5 млн тонн — это на 0,6 млн тонн (или на 3,7%) ниже показателя октября 2025 года. Из этого объёма на экспорт отправили 8,4 млн тонн, что на 0,9 млн тонн (9,8%) меньше прошлогоднего уровня.

По направлениям ситуация такая: в восточном отгрузили 4,785 млн тонн — чуть ниже плана и на 1,9% (0,09 млн тонн) меньше, чем год назад. В северо‑западном направлении поставки выросли: 3,5 млн тонн — это на 0,6 млн тонн (19,6%) больше, чем в 2025 году. А вот в южном направлении отгрузки сильно упали: всего 0,02 млн тонн, что почти на 1,45 млн тонн (98,4%) ниже прошлогоднего показателя.