В Кузбассе продолжает действовать режим ЧС, введённый после крушения самолёта Ан-12 с 19 погибшими. Его ввели ещё 17 ноября, в день трагедии.

Тогда власти установили региональный уровень реагирования для органов управления и сил РСЧС Кемеровской области, определили границы зоны ЧС в пределах Ягуновской сельской территории и определили руководителем ликвидации замгубернатора по вопросам безопасности и правопорядка.

Как пояснили в правительстве региона kuzbass.aif.ru, этот режим вводится, чтобы была возможность подключить к решению той или иной ситуации силы разных муниципалитетов, региона, федеральных или иных структур. А отменяют, когда работы завершают и наступает необходимость.

По данным Минобороны, предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность. kuzbass.aif.ru спросил у лётчика первого класса на пенсии Виктора Иоста, что могло привести к трагедии.

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