Светлана Сидунова из Саратова ведёт блог, в котором рассказывает о буднях в сибирской глубинке — о жизни и материнстве в небольшом селе Новосибирской области. С июня 2024 года она вместе с мужем и маленькой дочкой живёт в селе, где насчитывается около двух тысяч жителей, а до ближайшего населённого пункта с развитой инфраструктурой — 17 километров.

«Изначально здесь не было ничего. Мы перевезли с собой всё, кроме ванной, а потом поклеили обои, поменяли батареи и проводку», — рассказала Светлана изданию «Горсайт».

Для девушки, всю жизнь прожившей в городе, сельская жизнь поначалу оказалась непривычной. В селе всего один магазин, вариантов для досуга почти нет, зато приятно удивило наличие пунктов выдачи заказов маркетплейсов. За два с лишним года семья научилась справляться с бытовыми задачами самостоятельно: муж Светланы освоил установку розеток и выключателей.

В своём блоге Светлана показывает, что жизнь с военным не обязательно связана с городом — многие семьи, как и они, живут в сёлах. «Мой блог — о простоте жизни без пафоса. Ещё я транслирую свои ценности, а для меня на первом месте — семья. Наверное, поэтому я не сталкиваюсь с хейтом», — поделилась девушка.