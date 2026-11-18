Сегодня, 18 ноября, в Кузбассе прошли публичные слушания по областному бюджету на 2027 год. Министр финансов Игорь Малахов озвучил, сколько в среднем денег приносит один турист в Шерегеше.

«По данным минтуризма, средний чек пребывания одного туриста в Шерегеше составляет 10 тысяч рублей. По данным Сбераналитики, эта сумма чуть меньше — 6 тыс. руб. (считали только по кассовым чекам — Ред.). Усреднённо — 8 тыс. руб.», — отметил чиновник.

Он добавил, что усреднённая ставка по УСН, которая очищается от льгот и страховых взносов, составляет 3%. Если 8 тыс. умножить на этот процент, выходит 240 рублей в сутки налогов по «упрощёнке». Плюс турналог 100 рублей в день.

В среднем туристы проводят в Шерегеше 3-4 дня, то есть порядка 1 тыс. руб. поступления налогов обеспечит один турист за три дня пребывания в Шерегеше (в рамках упрощенной системы налогообложения). Ежегодно же в Шерегеш приезжает порядка двух млн туристов.