Подробности с места крушения самолета Ан-12, разбившегося под Кемеровом 17 ноября 2026 года, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Глава региона находится в районе села Ягуново, где случилась авиакатастрофа. По его словам, вместе с представителями ведомств он занимается организацией работы специалистов на месте трагедии. Среди тех, кто работает на месте, — полицейские, следователи, главы Кемерово, а также Топкинского и Кемеровского районов.

«Выполнено оцепление территории. Развернут штаб для работы специалистов правоохранительных органов, спасательных служб Кузбасса, медицины катастроф», — сообщает Илья Середюк.