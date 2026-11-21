Водитель в Кемерове едва не сбил женщину на пешеходном переходе — нарушителя удалось привлечь к ответственности благодаря записи очевидца. Инцидент произошёл на улице Волгоградской: автомобилист на «Мицубиси» обогнал притормозивший перед переходом автобус и рванул вперёд как раз в тот момент, когда женщина пересекала проезжую часть. Мужчина не убедился, что манёвр безопасен, и лишь чудом не задел пешехода, а потом спокойно поехал дальше.

Видео с нарушением прислал участник акции «Мобильный патруль» — кадры помогли инспекторам ГИБДД быстро установить водителя иномарки. После проверки в отношении мужчины составили протокол по статье 12.18 КоАП РФ за то, что он не уступил дорогу пешеходу, и назначили штраф — 1500 рублей.

Случай ещё раз напоминает: внимательность на дороге спасает жизни, а неравнодушие очевидцев помогает наказывать тех, кто рискует чужими судьбами ради пары сэкономленных минут.

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