Промышленновский районный суд постановил заключить под стражу 35‑летнего мужчину — его обвиняют в истязании и лишении свободы 10‑летнего сына.

По данным следствия, мужчина «в воспитательных целях» систематически избивал мальчика — в том числе брючным ремнём и шнуром от зарядного устройства. Кроме того, он неоднократно ограничивал свободу ребёнка: привязывал металлической цепью к анкеру в полу квартиры, фиксировал ногу цепью с навесным замком, а также удерживал сына в багажнике автомобиля.

Ребёнка удалось спасти 19 ноября. Мальчик сам позвонил в службу спасения, и на место оперативно прибыли сотрудники полиции — они освободили несовершеннолетнего, сняв с него цепь.

На допросе мужчина частично признал свою вину. В суде обвиняемый и его защитник выступали против ареста, однако суд счёл необходимым избрать меру пресечения в виде заключения под стражу — мужчина останется под стражей до 19 января 2027 года. Пока постановление суда ещё не вступило в законную силу.