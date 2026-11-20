Министр финансов региона Игорь Малахов представил проект бюджета области на 2027 год. Доходы запланированы на уровне 190,1 млрд рублей, расходы — 216,0 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 25,9 млрд рублей.

«С учётом имеющихся прогнозов по поступлению налоговых и неналоговых доходов в следующем году средств не хватает даже на покрытие первоочередных расходов. Мы сталкиваемся с жёстким дефицитом, который затрагивает в том числе и социальную сферу», — отметил Игорь Юрьевич.

Большая часть бюджетных средств — 95,2% — будет направлена на реализацию государственных программ. Среди ключевых направлений финансирования образование (49,2 млрд рублей направят на зарплаты педагогам, строительство, ремонт и оснащение учреждений), ЖКХ и дороги (40 млрд рублей уйдут на развитие, содержание и ремонт дорог, модернизацию коммунальной инфраструктуры), здравоохранение (38 млрд рублей потратят на содержание больниц, льготные лекарства и обязательное медстрахование) и социальную поддержку населения (33 млрд рублей выделят на помощь семьям при рождении детей, меры поддержки отдельным категориям граждан).

«Главные бюджетные приоритеты заданы губернатором Кузбасса: это безопасность граждан, бесперебойная работа ключевых отраслей (ЖКХ, здравоохранение, образование, транспорт) и защита наиболее уязвимых категорий граждан. Несмотря на непростое финансово‑экономическое положение, бюджет остаётся социально ориентированным», — добавил председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин.