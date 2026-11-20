Кемеровский районный суд встал на сторону ГАУЗ «ККГВВ им. И. И. Бурдина» и отменил штраф за превышение скорости автомобилем скорой помощи.

Инцидент произошёл в сентябре 2026 года на трассе возле села Мазурово. Камера зафиксировала, что машина скорой помощи двигалась со скоростью 110 км/ч там, где разрешено не более 40 км/ч. Медицинскому учреждению выписали штраф в три тысячи рублей.

В суде защитник учреждения пояснил, что в тот момент бригада экстренно везла в больницу женщину — у неё начался второй период родов. Данные карты вызова подтверждают: вызов поступил в 10:53, медики прибыли к пациентке в 11:01, а уже в 11:04 начали транспортировку. Водитель, включив спецсигналы, намеренно превысил скорость, чтобы быстрее доставить роженицу в стационар.

Суд признал, что водитель выполнял неотложное служебное задание и действовал в состоянии крайней необходимости. Производство по делу прекращено, а постановление о штрафе отменено. Решение суда ещё не вступило в законную силу.