Суд вынес приговор 14 жителям Ижморского района за незаконную рубку и сбыт древесины, сообщает прокуратура и следком Кузбасса. В числе осуждённых — бывший начальник территориального отдела по Ижморскому лесничеству, который организовал преступное сообщество, в него также вошли инспекторы лесничества и предприниматели‑лесозаготовители.

В 2020–2021 годах участники группы (всего их было 19) с помощью подложных договоров незаконно заготовили не менее 12 300 куб. м леса и организовали перевозку и сбыт древесины. Ущерб государству превысил 79 млн рублей.

В ходе расследования силовики провели более 57 обысков, допросили свыше 450 свидетелей, назначили 28 судебных экспертиз. На имущество и деньги фигурантов наложен арест на сумму более 83 млн рублей, также изъято свыше 18 млн рублей наличными.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил их к лишению свободы — от 6 до 19 лет. Наказание они будут отбывать в колониях строгого и общего режимов. Кроме того, им назначили ограничение свободы на срок от года до полутора лет и запретили занимать некоторые должности. Суд также конфисковал орудия преступлений в пользу государства и обязал осуждённых возместить нанесённый ущерб.

Ранее двое фигурантов, заключивших досудебное соглашение, уже получили обвинительные приговоры. Дела ещё трёх участников находятся на рассмотрении в суде.