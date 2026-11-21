В Кузбассе на минувшей неделе (с 9 по 15 ноября 2026 года) заметно выросла заболеваемость ОРВИ: медики зафиксировали 11,1 тысячи случаев — это на 31,1 % больше, чем неделей раньше. Показатель достиг 43,7 на 10 тысяч населения. В Центре гигиены и эпидемиологии исследовали материал от 420 пациентов с симптомами простуды: в 87 случаях удалось точно определить возбудителя — среди них оказались как вирусы негриппозной природы, так и грипп типа А. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают: сейчас особенно важно беречь здоровье. Простые привычки заметно снижают риск подхватить инфекцию: чаще мыть руки после улицы и общественных мест, проветривать комнаты, не забывать про влажную уборку дома. Если есть возможность, лучше избегать больших скоплений людей, а в людных местах пользоваться маской — и менять её каждые 2–3 часа. Ещё один важный момент — не контактировать с теми, у кого есть кашель, насморк или температура, а при появлении таких симптомов у себя сразу обращаться к врачу.

Отдельно в ведомстве говорят про вакцинацию от гриппа: осень — самое подходящее время, чтобы сделать прививку. Иммунитет успевает сформироваться за 2–3 недели до подъёма заболеваемости, а сама прививка входит в Национальный календарь профилактических прививок. В первую очередь врачи советуют вакцинироваться людям старше 60 лет, тем, у кого есть хронические болезни, сотрудникам птицеводческих и свиноводческих хозяйств, работникам зоопарков, а также тем, кто разводит птицу и свиней для продажи.

Ранее мы сообщали, что врач Галеева ответила на главные вопросы про ОРВИ.