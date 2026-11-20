Жители Кузбасса спросили о состоянии Крапивинской ГЭС. По их мнению, достройка объекта удешевит энергию и, соответственно, коммунальные расходы людей.

В мэрии Крапивинского муниципального округа пояснили, что из-за текущего экономического положения региона проект по завершению строительства Крапивинской ГЭС не разрабатывают.

«Принятие решения о реализации проекта завершения строительства будет возможно после определения источника финансирования и инвестора. В настоящее время сроки начала и завершения работ по завершению строительства Крапивинского гидроузла не определены», — ответили власти.

Напомним, летом 2026 года Сергей Шойгу поручил ускорить строительство Крапивинской ГЭС, а заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Масленников говорил, что инвесторов уже определили.