Следователи Кузбасса возбудили уголовное дело о причинении смерти 11-летнему мальчику по неосторожности, а прокуратура взяла его на контроль. Трагедия произошла 18 ноября в Новокузнецке.

Ребёнок гулял в компании двух друзей неподалёку от своего дома. Проходя мимо трансформаторной подстанции, мальчик захотел забраться на неё, чтобы сделать фото. Он коснулся объекта, который находился под напряжением, и получил тяжёлую электротравму, от которой умер на месте.

Сейчас силовики выясняют, насколько должным образом должностные лица ООО «Горэлектросеть» соблюдали требования безопасности. Кроме того, проверке подлежат действия органов и учреждений, отвечающих за профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.