В Кузбассе запретят продажу вейпов полностью. На 42‑м заседании Парламента Кузбасса депутаты рассмотрели законопроект о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.

Как пояснил председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин, в 2019 году в регионе уже ограничили продажу вейпов несовершеннолетним, а теперь запрет предлагают распространить на всех. Мера призвана снизить доступность никотинсодержащей продукции и сберечь здоровье жителей. Мораторий на торговлю устройствами и жидкостями к ним планируют ввести с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

О вреде вейпов теперь известно широко. Так, весной в кузбасском посёлке пока многодетная мать умывала других детей в ванной и оставила без присмотра годовалого сына, он успел добраться до родительского вейпа и глотнуть оттуда жидкости. В итоге ребёнок умер до приезда скорой. Врач-токсиколог Константин Сиворонов объяснил kuzbass.aif.ru, для каких возрастов вейпы смертельно опасны и при какой дозировке малыша можно было бы спасти.