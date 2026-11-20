Двух мужчин заключили под стражу в Иркутской области — их обвиняют в незаконном отлове и попытке сбыта редких птиц, пишет irk.ru.

По данным следствия, в сентябре 2026 года подозреваемые с применением запрещённых орудий охоты поймали двух сапсанов, занесённых в Красную книгу. Некоторое время мужчины удерживали птиц, а затем доставили их в село Хомутово, чтобы передать курьеру: сапсанов планировали вывезти за границу и продать коллекционерам.

Задержание произошло в момент передачи птиц. При осмотре автомобиля подозреваемых и во время обысков в их домах правоохранители обнаружили снаряжение, использовавшееся для отлова и охоты.

Сейчас фигуранты находятся в СИЗО. Расследование продолжается. Сапсаны не пострадали: птиц выпустили в естественную среду обитания.