Лжеэлектрик из Новосибирска выманил у пожилых людей 70 тысяч рублей и теперь проведёт 3 года и 2 месяца в колонии строгого режима — такой приговор вынес суд в Белове. Мужчина представлялся электриком и убеждал пенсионеров, что в их старых домах может случиться пожар, а избежать беды помогут специальные устройства контроля напряжения.

На уловку попались четверо пожилых жителей в возрасте от 70 до 86 лет. Одна из женщин купила сразу четыре прибора, отдав за них 40 тысяч рублей. При этом сами устройства стоят всего 800 рублей за штуку, свободно продаются и не требуют установки — но мошенник скрывал эти детали и настойчиво уговаривал людей на покупку.

Заявления от пострадавших поступили в отделы полиции Ленинска‑Кузнецкого и Белова в октябре и декабре 2024 года. Оперативники быстро установили личность злоумышленника — им оказался 42‑летний ранее судимый житель Новосибирска. Хотя мужчина вину не признал, следователи собрали достаточно доказательств по всем четырём эпизодам мошенничества. С учётом условной судимости за аналогичное преступление суд назначил ему реальный срок и обязал полностью возместить ущерб потерпевшим.

Так попытка нажиться на доверчивости пожилых людей обернулась для афериста серьёзным наказанием и необходимостью вернуть украденное.

Ранее мы сообщали, что пенсионерка из Новокузнецка лишилась 3,8 млн рублей из-за «кислорода».