В Юрге перед судом предстанут 44‑летняя женщина и 35‑летний мужчина — их обвиняют в мошенничестве при получении выплат, сообщает следком и прокуратура Кузбасса.

По данным следствия, с июня 2023 года по декабрь 2025 года фигуранты находили многодетных женщин, имеющих право на субсидию для погашения ипотечного кредита. Обвиняемые вводили женщин в заблуждение и убеждали их заключить фиктивные сделки купли‑продажи недвижимости — фактически передача жилья не происходила, всё оформлялось только на бумаге.

Далее злоумышленники подавали поддельные документы в уполномоченный орган для получения субсидии на погашение ипотеки. После одобрения выплаты кредитные обязательства погашались за счёт бюджетных средств. В общей сложности обвиняемым удалось похитить 900 тысяч рублей. В ходе следствия они вернули 450 тысяч рублей.

В жилище обвиняемых и на их рабочих местах прошли обыски: правоохранители изъяли документы, важные для расследования. На имущество фигурантов общей стоимостью свыше 900 тысяч рублей наложен арест. Дело направлено в суд.