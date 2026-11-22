Туристы, которые вчера прилетели в Новокузнецк и не смогли забрать свой багаж, могут сегодня бесплатно взять горнолыжное оборудование в прокатах Шерегеша. Такая мера организована дирекцией курорта по поручению губернатора Ильи Владимировича Середюка.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно предъявить посадочный талон и документ, удостоверяющий личность. Представители новокузнецкого аэропорта сообщили, что багаж планируют доставить в Шерегеш уже к обеду.

Получить снаряжение можно в прокате отеля «Шермонт Гет ски» (ул. Снежная, 70/5), прокате «Ски Хаус» (ул. Снежная, 53 В), прокате № 1 (ул. Снежная, 28) и прокате Сектора Е.

Ранее мы писали, что роспотребнадзор проконтролирует задержку багажа в аэропорте Новокузнецка.