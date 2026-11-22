Накануне в аэропорте Новокузнецка более 100 туристов, которые прилетели на открытие Шерегеша, не получили свой багаж. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил накануне руководителю дирекции курорта Алексею Стоянову обеспечить туристов всем необходимым оборудованием.

По данным СМИ, пассажирам рейса Казань — Новокузнецк авиакомпании «Северный ветер» не выдали вещи, так как их не погрузили в самолёт в месте вылета. Люди пытались дозвониться на горячую линию перевозчика, однако безуспешно, а на месте на стойках регистрации туристов заставили писать заявления.

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области взяло на контроль эту ситуацию. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и оценивают соблюдение авиакомпанией прав пассажиров и требований законодательства о защите прав потребителей.